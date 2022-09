Foram realizadas rodas de conversas, workshops, visitas guiadas, passeios, pesquisas, oficinas e apresentações musicais, dentre outros eventos

Agosto foi o Mês da Juventude em Volta Redonda. A prefeitura, por meio da Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv), realizou 72 atividades durante todo o mês, com a participação de mais de 24,2 mil jovens da cidade e fazendo 8.089 atendimentos diretos. Dentre os eventos promovidos, estiveram rodas de conversas, workshops, visitas guiadas, passeios, pesquisas, oficinas e apresentações musicais, dentre outros, envolvendo ainda 21 secretarias municipais, 11 coletivos parceiros e quatro fundações.

A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, ressaltou que, no estado do Rio, quatro cidades têm a Lei do Mês da Juventude, mas Volta Redonda foi a única que realizou atividades em todos os 31 dias de agosto, sendo que, em alguns deles, foram feitos até mais de dois eventos.

“O balanço é extremamente positivo no sentido de que foram mais de 70 atividades, em todos os cantos da cidade, com a participação de jovens de diversas idades, culturas e religiões, que conseguiram compreender que daqui para frente todo mês de agosto será assim, pensado e construído para eles, os colocando como papel de prioridade no governo, no orçamento e em políticas públicas”, disse.

Sobre as atividades desenvolvidas, Larissa frisou que foram pensadas para atingir todas as 11 áreas que são tratadas no Estatuto da Juventude, envolvendo Educação; Cidadania; participação Social e Política; profissionalização, trabalho e renda; diversidade e igualdade; Saúde; Cultura; liberdade de expressão; Esporte e Lazer; território; sustentabilidade e Meio Ambiente; e acesso à justiça.

“Boa parte das atividades foram desenvolvidas por jovens, para jovens e com os jovens. Isso faz com que alcancemos, enquanto poder público, o êxito de cumprir o Estatuto da Juventude, ofertando atividades de qualidade às nossas juventudes e dando voz a este público”, ressaltou.

Em todo canto

O Mês da Juventude chegou nos quatro cantos de Volta Redonda, com atividades realizadas tanto no centro da cidade quanto em bairros periféricos.

“Os oito bairros com maiores índices de vulnerabilidade entre as faixas de juventudes foram atendidos. Além, claro, do fato que, com as atividades, fizemos com que os jovens de comunidades acessassem espaços públicos centrais, como a Biblioteca Municipal, Memorial Zumbi e Praça Brasil, dentre outros”, falou.

Larissa destacou ainda que esta estratégia só foi possível com a ajuda de todas as secretarias municipais.

“A ideia era nos desdobrar para chegar a todos os cantos e vamos chegar. E se não fosse o apoio de todas as secretarias, lideradas pela vontade do prefeito Neto, isso seria impossível. Com a super parceria entre todo o governo, conseguimos levar temas como o Metaverso para dentro de um bairro com as maiores comunidades da cidade, por exemplo”, afirmou a coordenadora, agradecendo também o apoio que recebeu da Câmara Municipal, através dos vereadores da Comissão da Juventude.

“Mas, claro, o Mês da Juventude foi um sucesso também graças ao grande empenho de toda a minha equipe, que, mesmo pequena e formada apenas por jovens, se esforçou ao máximo para realizar todas as atividades, impactando a vida de muitos jovens”, completou.

Trabalho continua

As atividades da Coordenadoria da Juventude não param com o fim do Mês da Juventude. Larissa explicou que o próximo foco é o “Setembro Amarelo”.

“Primeiro vamos respirar, depois já pensar nas atividades sobre o mês de combate ao suicídio. Além disso, lançamos dois projetos em agosto, o ‘Semeando Juventudes’ e ‘Semeando Liberdades’, que vão começar no fim de setembro. Começaremos também a atuar nos bairros com o Centro Oportunizar, além de manter os atendimentos no quiosque da Vila Santa Cecília”, finalizou. Foto: Divulgação-PMVR