Voltaço vence o Maricá por 2 x 0 na estreia da Copa Rio 2022

Jogo de volta das oitavas de final será no dia 7 de setembro, às 15h, no estádio do Raulino de Oliveira

O Volta Redonda venceu o Maricá por 2 a 0 na estreia da Copa Rio 2022 na tarde desta quinta-feira, dia 1º, no Estádio Alzirão, no primeiro jogo das oitavas de final da competição. Caio Vitor e Bruno Santos marcaram os gols da vitória tricolor.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, dia 7, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira, e o Esquadrão de Aço pode perder até por um gol de diferença para avançar às quartas de final. Caso seja derrotado por 2 gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Mas antes, o Voltaço voltará o foco para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque, no domingo, dia 4, às 19h, também no Raulino, recebe o Mirassol-SP pela terceira rodada da segunda fase da competição.

O jogo

A primeira etapa foi truncada e de poucas chances de gol, com isso, os primeiros 45 minutos terminaram sem gols no Alzirão.

Na segunda etapa, o técnico Rogério Corrêa colocou o meia Caio Vitor em campo. Substituição que deu resultado. O prata da casa cobrou falta da entrada da área e abriu o placar aos 39 minutos de jogo.

Dois minutos depois, Bruno Santos, artilheiro da A2 do Campeonato Carioca, com 12 gols, também deixou o seu, concretizando a vitória do Esquadrão de Aço. Fim de jogo no Alzirão: Maricá 0x2 Volta Redonda.

Copa Rio 2022 – Jogo de ida das oitavas de final

Maricá 0x2 Volta Redonda

(01/09/2022 – Estádio Alzirão – 15 horas

Volta Redonda: Vinícius Dias; Iury, Davison, Edgar e Ailton; Pedro Thomaz, Danrley (Caio Vitor) e Luciano Naninho; Natan, Matheus Alessandro (Wendson) e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa. Gols: Caio Vitor e Bruno Santos