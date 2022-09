PRF flagra passageiro de ônibus com haxixe

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram um ônibus na noite desta sexta-feira, por volta das 19h20min, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante fiscalização foi encontrada pequena quantidade de haxixe para consumo próprio (três gramas), na mochila de um passageiro, de 20 anos. Ele informou que a droga era para seu uso recreativo.

Foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) por porte de droga para consumo. A droga foi apreendida para posterior destruição. O passageiro foi liberado para seguir viagem.