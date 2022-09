Evento, na tarde desta sexta-feira, 2, teve comida típica das festas juninas, apresentação de quadrilha e show de forró

Parte dos 3,8 mil idosos que participam dos 60 Grupos de Convivência da Secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac) estiveram na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, no Aterrado. O “Arraiá”, na tarde desta sexta-feira (2), teve como tema as festas juninas com barraquinhas de comidas típicas, apresentação da Quadrilha da Convivência, show de forró com Nonô dos Canarinhos e cenário colorido para fotos.

A secretária Municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, afirmou que a festa é tradicional – acontecia anualmente nos mandatos anteriores do prefeito Neto – e era muito esperada pelos idosos dos Grupos de Convivência agora que ele está novamente à frente da prefeitura. “Ano passado não fizemos por conta da pandemia da Covid-19, mas este ano a festa vem coroar o retorno das atividades que incluem a Viagem da Terceira Idade”, falou Carla.

O ‘Arraiá’ é um evento comunitário, feito por eles e para eles, com total apoio da Smac. Os próprios idosos preparam a comida que é servida, de graça, nas barraquinhas. O cardápio incluía canjiquinha, salsichão, batata doce e mandioca cozidas, milho, além de canjica doce, bolos e docinhos variados.

“Este é o momento da confraternização entre os participantes dos 60 grupos, que se reúnem nos 31 CRAS (Centros de Referência da Assistência Social) e nos cinco Centros de Convivência. Eles comem, dançam forró e acompanham a quadrilha, que conta com 25 casais de idosos no total”, contou a secretária.

Quadrilha da Convivência da Alegria é uma das mais tradicionais do município

A coordenadora da Quadrilha da Convivência da Alegria, da Smac, Maria Auxiliadora Ferreira de Souza, a “Sinhá Moça”, destacou que o grupo estava bem preparado e que não teve problemas em enfrentar o forte calor que fazia no dia da festa.

“Nós já nos apresentamos em vários locais. O último foi na Praça Brasil, durante o ‘Arraiá da Cidadania’. Hoje trouxemos 10 casais que estão bem preparados. Ensaiamos no CRAS do Jardim Ponte Alta”, disse ela, que voltou recentemente da viagem feita a Teresópolis e celebrou: “Foi muito bom, apesar da chuva, ela não atrapalhou”, garantiu.

O aposentado Luiz Gonzaga da Silva, de 72 anos, é integrante do Grupo de Convivência Cidadania e compareceu para se apresentar com a quadrilha. “A gente ficou parado por muito tempo, mas agora, com todos vacinados, estamos voltando. É uma alegria, nos mantém em movimento”, disse ele.

O animador e vice-coordenador da quadrilha, Sérgio do Nascimento, o “Pai José”, garantiu que o grupo animaria quem passasse pela praça. “Para nós é motivo de muita alegria e orgulho participar novamente. Estivemos na Praça Brasil, no ‘Arraiá da Cidadania’, e muita gente elogiou. Hoje, até por conta do espaço, que é menor, estamos com menos pessoas, mas a alegria se mantém. Se bobear eu mesmo entro na dança”, afirmou.

Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR