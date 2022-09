Carro invade supermercado em Resende

Um carro, com caixa de marcha automático, conduzido por uma idosa, de 77 anos, invadiu o Supermercado Panamil, por volta das 17h30min, localizado na Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, na altura do bairro Santa Isabel, em Resende.

Segundo o boletim de ocorrência, O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal estiveram no local, mas ninguém ficou ferido. A idosa confundiu o freio com o acelerador e o carro disparou e entrou no supermercado.

Um funcionário do supermercado informou que apenas um balcão do quiosque foi atingido. O carro foi retirado do supermercado e não houve grandes avarias.