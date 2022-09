A Polícia Militar prendeu na tarde desta sexta-feira um homem de 29 anos, no bairro Jardim Normândia, em Volta Redonda. Ele estava com uma arma, dentro de um Golf cinza, estacionado na Rua Professor Alfredo Ellis Júnior.

Os agentes encontraram o revólver calibre 38 com cinco munições, próximo do freio de mão do veículo. Em uma pochete, foi encontrada uma carteira com 12 munições do mesmo calibre. O homem portava R$1.382.

Na Delegacia de Polícia, ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.