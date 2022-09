Um incêndio destruiu um ônibus da viação Cidade do Aço, na tarde desta sexta-feira, no km 256 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Volta Redonda. Não houve feridos.

Até às18h30min os destroços do ônibus ainda permaneciam no local, conforme informação da Polícia Rodoviária Federal. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.