Mulher é morta a facadas por namorado em Angra dos Reis

Uma mulher foi morta a facadas, dentro de sua própria residência, na manhã desta sexta-feira, no bairro Sapinhatuba II, em Angra dos Reis. A Polícia Civil informou que o principal suspeito é o namorado da vítima, que teria ficado com ciúmes ao vê-la na companhia do ex-namorado.

O suspeito e o ex entraram em luta corporal, ficando feridos com cortes de faca.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito do assassinato foi baleado após fugir do local, possivelmente por traficantes da localidade que ficaram sabendo do ocorrido.

Os homens feridos foram levados para o Hospital Municipal da Japuíba. Após a perícia, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Angra dos Reis.