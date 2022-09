Studio de VR recebeu Jogador da Seleção Brasileira de Rugby

O Studio 2RL, em Volta Redonda recebeu nesta sexta-feira a visita do jogador da Seleção Brasileira de Rugby Permanente – Cleber Dias, conhecido com Gelado.

Natural de Volta Redonda o jogador que recentemente foi campeão da Copa 3 Nações com a Seleção Brasileira em Barranquilla – Colômbia, esteve na unidade para realizar trabalhos de reequilíbrio físico, com o Fisioterapeuta e Educador Físico Rodrigo Peixoto, com quem possui uma parceria de longa data.

– Eu conheço e atendo o Gelado há uns seis anos. Ele é um atleta diferenciado, que sabe a importância de manter de forma constante os cuidados com a saúde e a forma física e sempre que vêm a Volta Redonda realizamos trabalhos de reequilíbrio físico para deixá-lo em perfeitas condições para defender a Seleção e foi uma honra receber e atende-lo aqui no 2RL, afirmou Rodrigo Peixoto, que é um dos sócios do Studio.

Rodrigo falou sobre a crescente procura de atletas profissionais e amadores que buscam o Studio para atendimentos e treinamentos visando melhorar a sua performance.

– Idealizamos a nossa estrutura para atender com alta qualidade, pessoas comuns e esportistas de alto nível e estamos muito felizes em receber por aqui nos últimos meses atletas de algumas modalidades esportivas, como: Basquete (Gerson Santos – Unifacisa-PB), futebol (Dalbert – Inter de Milão) e Vôlei (Everaldo Lucena -Vôlei Renata), além de outros atletas amadores que buscam evoluir a sua performance nas competições que participam. Toda a nossa equipe está preparada e quem vier aqui pode ter a certeza que será muito bem atendido, revelou o professor.

Serviço

Studio 2RL

Localização: Rua Maurílio Gomes da Silveira, 247, Monte Castelo, Volta Redonda

Contato: (24) 3027-6330