Suspeito de tráfico de drogas é preso em Engenheiro Passos

Policiais Militares estavam em patrulhamento na Avenida das Camélias, em Engenheiro Passos, em Resende, quando receberam uma denúncia sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo perto de um bar, próximo a uma escola.

No local, os agentes abordaram dois suspeitos, porém um deles empreendeu fuga, não sendo possível alcança-lo. Na revista pessoal, o suspeito apreendido, de 18 anos, estava com R$80 e um celular. Ao ser questionado sobre a denúncia, primeiramente ele negou, mas ficou nervoso e acabou confirmando que estava traficando. Ele levou a equipe até uma árvore de onde retirou uma sacola contendo 42 pinos com cocaína de R$ 20,00.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Resende, onde permaneceu preso.