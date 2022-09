Volta Redonda inicia ações do ‘Criança Feliz’ em setembro

Equipe ligada à secretaria de Ação Comunitária esteve no gabinete do prefeito para apresentar os objetivos do programa

O dia 5 de setembro vai marcar o início das visitações às famílias que serão assistidas pelo “Criança Feliz” em Volta Redonda. O programa visa estimular o desenvolvimento integral de crianças em situação de risco ou vulnerabilidade social, na primeira infância, fase determinante para o desenvolvimento de habilidades de coordenação, memória e capacidade de aprendizado.

A iniciativa alcança crianças com idade de 0 a 3 anos e gestantes que estejam inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, e crianças com idade entre 0 e 6 anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), afastadas do convívio familiar ou órfãos de seus cuidadores ou pais pela Covid-19. Para participar, é preciso manter os dados no Cadastro Único atualizados, principalmente quando há grávidas e crianças de até seis anos na família.

A prefeitura aderiu ao “Programa Criança Feliz”, do Ministério da Cidadania, e iniciou as ações em agosto de 2021 por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). Desde então, trabalha na efetivação e treinamento da equipe, contratada por processo seletivo com recursos do programa, que conta com 24 visitadores, dois supervisores e um coordenador. Além do mapeamento da demanda.

Atualmente, o programa tem capacidade para assistir 700 famílias e as ações, realizadas nos Cras (Centros de Referência da Assistência Social), começam pelas unidades dos bairros Açude, Roma, Três Poços, Belo Horizonte, Vila Brasília, Santo Agostinho, Siderlândia, Santa Cruz e áreas abrangentes.

Objetivos do programa foram apresentados ao prefeito Neto

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte; a diretora do Departamento de Proteção Social Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca; a coordenadora da Primeira Infância do departamento, Luciana da Cruz Carvalho; a coordenadora do “Criança Feliz”, Jomara Lage; e parte da equipe do programa estiveram no gabinete do prefeito Antonio Franciso Neto, na última semana, para apresentar os objetivos da ação.

A coordenadora do “Criança Feliz”, Jomara Lage, explicou que o programa prevê ampla articulação com outros setores de políticas públicas, trabalho em rede e visitação domiciliar, que inicia no próximo dia 5.

“Os visitadores estão capacitados em diversas áreas de conhecimento, como saúde, educação, serviço social, direitos humanos, cultura e outros temas prioritários para a primeira infância, visando cuidar das crianças e também de seus cuidadores”, falou Jomara.

O prefeito Neto aprovou a iniciativa e quer trabalhar para que o “Criança Feliz” seja ampliado em Volta Redonda. “Acredito no trabalho de vocês e que os resultados positivos vão nos permitir ampliar a parceria com o Ministério da Cidadania”, disse Neto, desafiando a secretária Carla Duarte a agregar benefícios ao programa, como um próximo passo para estimular ainda mais a adesão. “Quero conquistar mais uma vez para Volta Redonda o título de município amigo da criança”.

Reestruturação do programa ‘Nascer Feliz’ é uma possibilidade

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, lembrou o programa municipal “Nascer Feliz”, que atendeu gestantes e mães por quase dez anos em Volta Redonda. As gestantes inscritas no projeto recebiam cesta com alimentos, tinham acompanhamento odontológico e participavam de oficinas de culinária e de saúde.

“Após o nascimento da criança, as participantes do projeto recebiam enxoval, um kit higiênico, com banheira, sabonetes e outros materiais, além de fraldas descartáveis”, contou Carla, acrescentando que a Fábrica Municipal de Fraldas já foi reativada pela atual gestão. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.