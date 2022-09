Motociclista morre em acidente no bairro Belvedere

Um motociclista, de 39 anos, morreu em um acidente ocorrido na tarde de sexta-feira, entre a moto que ele conduzia e uma Kombi, no acesso à RJ-137, na altura do bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

A vítima era morador da cidade de Paracambi. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML). Quatro ocupantes da Kombi ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa, mas já receberam alta.