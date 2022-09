Resende assina ordem de serviço para iniciar obras na Morada da Barra

Ao todo, as 41 ruas receberão intervenções significativas para melhorar qualidade de vida e segurança dos moradores da localidade

A Prefeitura de Resende assinou nesta sexta-feira, dia 2, a ordem de serviço para iniciar as obras de drenagem e pavimentação de todo o bairro Morada da Barra. Ao todo, 41 ruas serão contempladas com o novo investimento. Esta obra se tornou possível graças a uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, quando serão investidos R$ 34 milhões.

A primeira fase da obra já está em andamento e foi iniciada pela Rua 15 com obras de drenagem. A localidade sofre com problemas de enchente e alagamentos há muitos anos, gerando transtornos à população. Agora, com a assinatura da ordem de serviço, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos poderá dar início à etapa e realizar as obras nas demais ruas.

Além da pavimentação, a Morada da Barra também receberá asfaltamento, sinalização e instalação de meio-feio. A finalização das calçadas também está prevista no cronograma para preservar a segurança da população.

– Esta é uma obra aguardada há muitos anos não somente pelos moradores do bairro, como também por frequentadores da localidade. Agora, vamos conseguir proporcionar melhor qualidade de vida e mais segurança à população que lá reside. Em breve, todos poderão circular tranquilamente e em melhores condições por todo o bairro, sem os transtornos provocados pelas enchentes – finalizou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.