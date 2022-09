Jovem atropelado por trem não resiste aos ferimentos

O jovem Luís Fernando dos Santos, de 25 anos, morador do Monte Castelo, que foi atropelado na noite de sábado por um trem no dia 7 do mês passado, morreu na noite de sábado, dia 3, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Luís chegou a ter uma perna amputada. Quando deu entrada na unidade hospitalar, ele não portava documentos e só foi reconhecido por familiares dois dias depois após sofrer o acidente, ainda de circunstâncias desconhecidas.

Além de ter sofrido a amputação da perna, ele teve outros ferimentos, inclusive na cabeça. Luís foi encontrado na linha férrea que passa entre o Núcleo Santa Isabel (em frente ao Jardim Amália II) e a Vila Americana. O socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros.

O corpo de Luís Fernando foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o sepultamento ocorreu no domingo às 15 horas.