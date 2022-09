Polícia Federal coibe crimes ambientais em Paraty

Em conjunto com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), a Polícia Federal realizou neste sábado (3), uma ação para coibir crimes ambientais – em especial a caça ilegal – no interior do Parque Nacional Serra da Bocaina, no Sertão das Marianas, em Paraty. Os agentes dos dois órgãos passaram mais de seis horas percorrendo o parque e localizaram um rancho utilizado para caça, onde foram encontrados insumos e instrumentos por caçadores.

Além de destruírem o rancho, os policiais federais ainda autuaram outros dois imóveis em situação irregular. Os responsáveis foram autuados por crime ambiental.

Com quase 106 mil hectares, o Parque Nacional da Serra da Bocaina é uma das maiores áreas protegidas da Mata Atlântica do país. A área fica em um trecho da Serra do Mar, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. (Foto: Polícia Federal)