AAP-VR realiza atividades de lazer em Volta Redonda e Barra do Piraí

Não é somente com serviços de saúde que a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda aumenta seu quadro de associados. Além das consultas médicas, realizadas gratuitamente para associados e dependentes, a entidade programa várias outras atividades, incluindo as de lazer.

Nesta terça-feira, dia 6, por exemplo, o salão principal da sede da AAP-VR, na Rua 35, em frente a Praça Pandiá Calógeras, será cedido para que o Grupo de Ação Voluntára realize o seu já tradicional show de prêmios, a partir das 18h. No dia 9, no mesmo local, haverá o Baile da Independência, a partir das 20h, com as bandas Alfa 02 e Forró Pé Quente. No domingo, dia 11, quem anima a noite é o cantor Paulo Sérgio, a partir das 19h.

Além de Volta Redonda, outro município com programação de lazer da Associação dos Aposentados é Barra do Piraí. No dia 14, ocorre o torneio do programa intitulado de Futebol Arte, a partir das 7h, no Central Sport Club, com times convidados da cidade e prêmios em troféus.