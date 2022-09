Adolescente é apreendido pela Polícia Militar

Policiais militares foram acionados na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30 min, para verificar uma denúncia sobre um adolescente, de 17 anos, que estaria com certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico de drogas, na Rua Bernardo Camilo da Silva, no bairro Ponte Funda, em Valença (RJ).

Durante abordagem foram encontrados no bolso de sua bermuda o valor indicado na denúncia. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro como fato análogo ao tráfico de drogas. A mãe do menor acompanhou o depoimento do filho que foi liberado em seguida em companhia de sua genitora.