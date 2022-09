Homem é detido por ameaça contra mulher em Valença

Policiais militares foram acionados no início da madrugada desta segunda-feira, por volta de 00h10 minutos para verificar uma ameaça contra uma mulher, de 33 anos, na Rua Camila Resende Leite, no bairro João Bonito em Valença (RJ).

Os agentes foram até o local e conversava com a vítima quando o suspeito apareceu armado com uma faca, muito agitado e agressivo. Os agentes pediram reforço do Corpo de Bombeiros e o suspeito foi contido.

Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após o atendimento, todos foram levados para a Delegacia de Polícia, onde foi feito a ocorrência policial. O suspeito foi enquadrado no artigo 147, do Código Penal.