Operação Lei Seca flagrou 315 motoristas dirigindo sob efeito de álcool neste final de semana. Foram realizadas 39 blitzes de fiscalização em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro durante o final de semana (sexta-feira a domingo), no total 2.728 motoristas foram abordados e 315 casos de alcoolemia foram registrados.

No interior do estado, a cidade de Barra Mansa foi a que mais registrou casos de alcoolemia. A Operação abordou 310 motoristas e 57 (18,4%) deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.

O município de Niterói se destacou com o maior índice de alcoolemia. Nas blitzes realizadas na cidade, 27,5% dos motoristas abordados estavam dirigindo embriagados.

Na cidade de Macaé, a Operação abordou 297 motoristas e 17,2% deles estavam dirigindo sob efeito de álcool.