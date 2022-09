Polícia Militar ambiental encontra extração ilegal de saibro em Paraty

Policiais militares ambientais confirmaram nesta segunda-feiradia 5, um ponto de extração ilegal de saibro que vinha sendo realizada em Paraty. A área que vinha sendo degradada fica no bairro Corisco. A informação da extração irregular do mineral foi recebida pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente.

Segundo os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) do Parque Estadual da Juatinga, o terreno fica na Rua Edmundo Gomes Coelho, onde foi possível observar a extração de saibro, com indícios de máquinas retroescavadeiras, degradando uma área com cerca de 300 metros quadrados. Ainda de acordo com a 4ª UPAm, o local está dentro da zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, ou seja, área de preservação.

Nenhum responsável pela extração foi encontrado. O fato foi registrado na delegacia de Paraty como crime ambiental.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, pode ser acionado pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante. (Foto: Polícia Militar)