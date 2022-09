Policiais militares receberam informações no sábado, por volta das 11h10min, sobre um casal que seria do Rio de Janeiro e estaria na Escadaria Santa Cruz, no Bairro Santa Cruz, em Valença (RJ).

Os policiais foram até o local e abordaram o suspeito, de 36 e a mulher, 23 anos. Em consulta aos sistemas foi constatado um Mandado de Prisão expedido pela Justiça contra o homem, de 36 anos. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Valença. O suspeito ficou à disposição a Justiça.