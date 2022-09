Polícia Militar prende jovem com drogas, arma e munições em Sapucaia

Um jovem, de 23 anos, foi preso no final da noite de domingo, dia 4, dentro de um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para Ipatinga (MG), em Sapucaia.

Segundo os policiais, o suspeito chamou a atenção no estacionamento de uma lanchonete, no entroncamento da BR-393 (Lúcio Meira) com a BR-116 (Rodovia Santos Dumont), no distrito de Jamapará, porque estava fumando um cigarro de maconha.

Durante abordagem, ele confessou que tinha maconha no ônibus, adquirida no Parque União, no Rio. Ao revistarem a mochila, os policiais encontraram uma pistola, 35 munições e sete quilos de maconha divididos em 12 tabletes. Foto: Polícia Militar