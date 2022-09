Polícia Militar recupera celular furtado, em Valença

Policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com dois adolescentes, de 17 e 16 anos, na Rua João Paula Rangel, no bairro Cambota, em Valença (RJ).

Durante abordagem, o menor, de 16 anos, empreendeu fuga e foi localizado em um estabelecimento comercial. Nada de ilícito foi encontrado com ele.

Com ele foi encontrado um Smartphone Motorola, modelo Moto One (branco). O celular foi colocado em cima de um capô de um veículo e um outro jovem, de 20 anos se apropriou do aparelho.

Os agentes conseguiram, através de câmeras de monitoramento, as imagens onde aparece o jovem se apoderando do celular. Os policiais foram até a residência do jovem que confirmou ter pegado o celular.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia. As responsáveis pelos menores compareceram à delegacia e o celular recuperado foi entregue a irmã do adolescente. Eles foram ouvidos e liberados em seguida.