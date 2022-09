Recuperação do Córrego do Açude, com construção de 250 metros de galeria, será retomada neste mês

Uma obra importante para evitar alagamentos em ruas do bairro Retiro, em Volta Redonda, na divisa com o Açude, será retomada pela prefeitura neste mês. A retificação do Córrego do Açude, que contempla os córregos União e dos Carvalhos, com cerca de 250 metros de galeria. Com investimento de aproximadamente R$ 3 milhões, o contrato para execução da obra já foi assinado e a empresa vencedora começa a mobilizar as equipes nesta segunda-feira, dia 5, para início dos trabalhos. A obra conta com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

De acordo com a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, a obra envolve a recuperação das margens do córrego, com implantação de controle de vazão da água, e tem previsão para ser concluída em seis meses.

“Já foi feita intervenção do Córrego União, que vem da Fundação Beatriz Gama (FBG), até a ponte da Avenida General Euclides Figueiredo. Desta ponte até a Rua Ceará, foi executado até antes da Rua Ceará, em torno de 25 metros, por conta de uma rocha encontrada no local. O serviço será continuado até o trecho próximo à raia de malha, para receber as águas que descem do Açude”, explicou Poliana.

O prefeito Antonio Francisco Neto comentou que a obra era muito esperada pelos moradores e comerciantes do Retiro, que reclamavam de alagamentos em dias de fortes chuvas, causados pelo grande volume de água que vinha do bairro Açude.

“Os moradores não esperavam que a obra fosse retomada e estamos conseguindo realizar mais essa melhoria para a população. O Retiro é um bairro populoso, um grande centro comercial, e precisava dessa melhoria que vai, não só cuidar do córrego, como prevenir alagamentos. Depois dessa, o próximo passo será avançarmos para o bairro Açude, mas que terá uma obra mais complexa”, adiantou o prefeito.

