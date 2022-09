Esquadrão de Aço venceu a primeira partida por 2 a 0 e pode perder até por um gol de diferença

O elenco do Volta Redonda se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dia 5, com a atenção voltada para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Rio 2022 diante do Maricá, marcado para quarta-feira, dia 7, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira. O Esquadrão de Aço venceu a primeira partida por 2 a 0 e pode perder até por um gol de diferença que irá avançar para as quartas de final.

– Apesar da nossa vitória no jogo de ida por 2 a 0, foi uma partida truncada. Sabemos que será um jogo difícil na volta e temos que ter atenção total para que a gente possa continuar com o placar a frente e conseguir esta classificação – projetou o comandante do Esquadrão de Aço, Rogério Corrêa.

Já falando sobre a derrota por 2 a 1 diante do Mirassol-SP no domingo, dia 4, no Raulino de Oliveira, pela 3ª rodada da segunda fase da Série C, o técnico tricolor lamentou os gols sofridos no primeiro tempo, mas destacou a luta da equipe na segunda etapa.

– Sabíamos da qualidade do Mirassol, que é um time que busca muito o ataque vertical. Acabou que demos duas situações para eles e acabaram fazendo os dois gols na primeira etapa. Foi muito ruim ir para o intervalo com este placar negativo. No segundo tempo buscamos, imprimimos nosso ímpeto, os atletas honraram as cores do Volta Redonda e foram em busca do empate a todo custo. Fizemos o primeiro gol ali e tentamos até o fim, porém, infelizmente, não acabou acontecendo – analisou.

Volta Redonda e Mirassol voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 11, às 19h, no estádio José Maria de Campos, em Mirassol, pela 4° rodada da segunda fase da competição nacional.

– Será outra batalha, outro jogo bem difícil. Confio muito no meu elenco, porque já fizemos jogos bem legais fora de casa, como contra o Vitória, Paysandu, Manaus e conseguimos as vitórias. Então é buscar o jogo lá também. Sabemos que será da mesma dificuldade, mas também temos qualidade para buscar a vitória e continuar com o sonho vivo do acesso – disse.

Reapresentação

Iniciando as atividades do dia, todos os jogadores passaram por exames fisiológicos de CK, para detectar o nível de cansaço. Em seguida, os atletas que atuaram mais de 60 minutos realizaram um trabalho de recovery com os equipamentos da Avanutri, patrocinadora oficial do Esquadrão de Aço, na sede do clube. Os demais foram para o CT Oscar Cardoso para um treinamento técnico e tático.

A preparação será finalizada na manhã desta terça-feira, dia 5, com um treino técnico e tático no CT Oscar Cardoso.