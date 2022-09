Policiais do 37º BPM (Grupo de Ações Táticas (GAT I) apreenderam no domingo, dia 4, um fuzil airsoft, uma capa de colete tático e um caderno que seria para anotações para o tráfico de drogas, no bairro Cabral, em Resende.

Segundo a Polícia Militar, o material estava na casa de um homem, de 32 anos. Ele é suspeito de tráfico de drogas no local. O suspeito não se encontrava no local.O material ap reendido foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende. O suspeito, que não foi encontrado, foi autuado por associação para o tráfico. O fuzil, a capa de colete e o caderno de anotações ficaram apreendidos. Ele não foi preso.