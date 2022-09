Câmara de Volta Redonda rejeita contas de 2020 de Samuca Silva

A Câmara Municipal de Volta Redonda rejeitou, em sessão realizada na noite desta segunda-feira, dia 5, as contas de 2020 do ex-prefeito Samuca Silva. Mais uma vez, a maioria dos parlamentares seguiu a recomendação do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro).

Foram 14 votos a favor da rejeição, cinco contra e duas ausências. De todo o seu mandato, Samuca Silva teve apenas o demonstrativo de um exercício (2017) aprovado pelos vereadores e pelo TCE-RJ. As contas de 2018 foram reprovadas pelos vereadores em fevereiro deste ano e, as de 2019, em junho.