Um homem, de 35 anos, foi detido na manhã desta terça-feira, dia 6, suspeito de tráfico de drogas na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito que foi flagrado vendendo drogas no Beco do Val. Com o homem foram apreendidas 66 pedras de crack, 52 pinos de cocaína, 41 tiras de maconha, um celular e R$ 250.

O suspeito, morador do Belmonte, foi conduzido à delegacia. Foto: PM/Divulgação