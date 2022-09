Homem morre atropelado na Dutra, em Piraí

Um homem, de 53 anos, morreu ao ser atropelado por um carro na noite de segunda-feira, dia 5, no km 237, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida pelo carro ao pular a mureta central na tentativa de atravessar a rodovia.

Segundo os policiais rodoviários federais, o motorista do carro permaneceu no local até a chegada do socorro e da polícia. Nenhum ocupante do veículo se feriu