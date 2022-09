Um jovem de 18 anos foi baleado na perna durante um confronto com a Polícia Militar na noite desta terça-feira (6) no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A troca de tiros aconteceu na Rua Castelo, na Servidão Vista Alegre, no Morro da Conquista.

Segundo a Polícia Militar, os policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado receberam informações de que o suspeito e uma outra pessoa estavam armados, traficando no local.

A PM informou que os agentes fizeram o cerco e foram recebidos a tiros. Os policiais revidaram e acertaram o rapaz. De acordo com a PM, com ele foi encontrada uma pistola de numeração raspada e 22 munições intactas, sendo duas delas deflagradas. Além disso, os agentes informaram que o rapaz estava com 105 pinos de cocaína e um celular.

Não foi informado para qual unidade médica ele foi levado. (Foto: PM/Divulgação)