Material do tráfico de drogas é apreendido em Resende

A Polícia Militar apreendeu, na tarde de segunda-feira, na Rua Rodolfo Anechino, no bairro Surubi Novo, em Resende, material do tráfico de drogas. A apreensão foi possível devido a uma denúncia informando que no local, traficantes estavam embalando entorpecentes.

Nenhum suspeito foi encontrado, mas em buscas pela área, os agentes encontraram um saco de lixo preto contendo 95 pinos de cocaína, 50 pedaços de maconha, quatro mil pinos vazios, balança digital, dois rádios de comunicação com base e uma roupa camuflada.

O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia da cidade.