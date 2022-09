Ônibus é assaltado em Rio das Flores

Um ônibus, que faz a linha Valença x Rio das Flores, foi assaltado na noite de segunda-feira, no bairro São Luiz, em Rio das Flores.

O assaltante, que vestia um moletom com capuz, fez sinal para o ônibus e, simulando estar armado, anunciou o assalto. Ele não chegou a entrar no veículo e ameaçou o motorista que caso não entregasse o dinheiro, ele iria atirar, dizendo que iria contar até três. O motorista pegou todo o dinheiro das passagens e repassou a um passageiro que estava na escada do ônibus, para que fosse entregue ao bandido, que logo em seguida fugiu. O registro foi feito no Departamento de Policiamento ostensivo de Rio das Flores.