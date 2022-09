Policiais civis liderados pelo delegado Michel Floroschk prenderam, no final da manhã desta terça-feira (6), um servidor da prefeitura de Barra Mansa suspeito de desviar material elétrico da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana. O servidor, de 40 anos, teve a prisão temporária de cinco dias decretada pela 1ª Vara Criminal de Barra Mansa. Segundo o delegado, ele está sendo indiciado por peculato, furto, receptação imprópria e associação criminosa.

As investigações que levaram à prisão do servidor público contaram com a colaboração da secretaria, que já havia aberto uma investigação interna para apurar o desvio de material do almoxarifado e também o furto de equipamentos – luminárias de LED, lâmpadas, reatores e outros produtos – instalados nas vias públicas da cidade.

Flkoroschk contou que a apuração dos desvios teve início há cerca de três meses, em razão de uma denúncia recebida pela polícia. “A denúncia é de que o servidor e outros estavam instalando lâmpadas de LED no distrito de Antônio Rocha mediante o pagamento de R$ 4 mil por lâmpada”, revelou o delegado de Barra Mansa.

De acordo com ele, logo em seguia a delegacia foi procurada pela prefeitura dando conta da apuração da retirada de material do setor de elétrica da secretaria sem que o destino fosse informado. O servidor preso nesta terça seria o líder do esquema. “Vamos chegar aos outros. As peças eram vendidas para lojas de material elétrico ou a particulares. Quando não tinham o que precisavam no almoxarifado, eles retiravam das vias públicas usando um caminhão da prefeitura”, acrescentou Floroschk.

No momento em que foi preso, na Avenida Tancredo Neves, na Vista Alegre, o funcionário público estava em seu carro, onde chamou a atenção dos policiais um grande número de processos administrativos que se encontrava no porta-malas. “Isso também será motivo de investigação”, adiantou o delegado. Na casa dele, também foram encontradas lâmpadas de LED que teriam sido furtadas do município.

“É preciso ressaltar a participação efetiva da prefeitura para as apurações. Os órgãos de controle interna da administração nos subsidiaram bastante com informações, como principais interessados em esclarecer os fatos”, reforçou Floroschk.

Até o momento desta publicação o suspeito preso não tinha defesa constituída parta ser ouvido. Assim que tiver e se esta se manifestar, as informações também serão publicadas. (Fotos: Polícia Civil)