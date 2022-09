PRF prende foragido da Justiça na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da noite desta terça-feira, por volta das 18 horas, um homem que conduzia uma caminhonete GM/Montana Conquest (Duque de Caxias-RJ), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

No veículo estavam dois ocupantes, ambos de 24 anos. Ao ser realizada consulta nos sistemas, foi constatado haver um Mandado de Prisão em aberto em desfavor do passageiro pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, entre outras tipificações penais, expedido pela 1ª Vara Criminal da Regional de Bangu no Rio de Janeiro em 01 de setembro de 2022, com validade até 31 de maio de 2038.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para os procedimentos cabíveis e registro do cumprimento do Mandado de Prisão.