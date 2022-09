O parlamentar repudiou a decisão do STF que suspendeu o pagamento e afirmou que lutará para que a validade do direito seja reconhecida

O deputado federal e candidato à reeleição, Delegado Antonio Furtado, assistiu ao tradicional desfile cívico em comemoração ao 7 de setembro, promovido na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O parlamentar aproveitou a ocasião para conversar com a população e falar sobre a importância da democracia no processo de fortalecimento político de um país. Ainda na cidade, Furtado apoiou a manifestação pacífica a favor do cumprimento do piso nacional da enfermagem e em repúdio a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu o pagamento com valor reajustado aos profissionais.

– Orgulho do povo dessa nação que, mesmo em momentos difíceis, arregaça as mangas e segue acreditando em dias melhores. Mais que um feriado, a data de hoje simboliza a liberdade do nosso país. Afinal, uma nação livre e independente é composta de cidadãos com voz ativa – frisou.

Furtado afirmou que é totalmente contrário ao ponto de vista do STF, classificando a decisão em desfavor da categoria como inacreditável e perversa. O parlamentar destacou que o piso nacional da enfermagem é um direito estabelecido em lei e consolidado por uma PEC.

– Eu fui testemunha de toda a mobilização que esses profissionais fizeram e lutamos lado a lado por essa vitória. Sempre defendi a valorização da classe, inclusive, sou o autor do requerimento de urgência que colocou o Projeto de Lei n° 2.564, hoje já sancionado, em votação no dia 05 de maio deste ano. Agora precisamos mostrar nossa indignação e cobrar do Supremo que devolva a validade da lei. Um ministro não poderia jamais, sozinho, derrubar a manifestação da maioria dos deputados federais, senadores e do próprio presidente. Contem comigo para que o direito que vocês bravamente buscaram por mais de 30 anos possa ser afinal reconhecido – destacou.

Quatis

Já à tarde, o deputado seguiu para Quatis, onde participou de um adesivaço. Na companhia de apoiadores e do prefeito da cidade, Aluísio D’Elias, o candidato aproveitou para panfletar e conversar com a população. Em quase quatro anos de mandato, Furtado destinou aproximadamente R$ 6 milhões para que melhorias fossem promovidas em diversas áreas. Entre as principais, o parlamentar elencou a compra do terreno para a construção do primeiro hospital municipal e de equipamentos para a instalação de um sistema de monitoramento. Segundo ele, a intenção é ampliar a segurança oferecida aos quatienses.

– A todos que acreditam em nosso trabalho, muito obrigado. O apoio de vocês é fundamental para que possamos continuar trabalhando em Brasília, trazendo recursos para Quatis e para as cidades do Sul Fluminense. O reconhecimento da nossa dedicação em prol dessa região, é o que nos motiva a fazer ainda mais – concluiu.