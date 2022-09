O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2), contra a Associação Atlética Carapebus, neste domingo, dia 11, às 15 horas, no Estádio Leão do Sul, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Finalmente o Leão do Sul terá a presença de seus torcedores, depois de uma espera de quase três anos sem poder apioar o seu time. A última partida com público no Leão do Sul em setembro de 2019. quando o Barra Mansa empatou em 1 a 1 com a equipe do Rio-São Paulo, em confronto válido pela semifinal do Campeonato Carioca (Série B2).

Esse tempo longo de espera ocorreu devido à determinação da Ferj de não permitir público nos estádios durante o período de pandemia em 2020 e pós-pandemia em 2021. Na manhã desta terça-feira (6/9), a diretoria do clube atualizou a regularização do quarto e último laudo técnico (o do Corpo de Bombeiro) para liberação de jogos oficiais.

O time comandado pelo técnico Marcelo Mariano vem treinando forte no Estádio Leão do Sul para enfrentar a equipe do Carapebus na rodada de estreia do Campeonato Carioca (Série B2). Por Diogo de Oliveira Paula