Homem é executado em Paty do Alferes

Um homem, de 31 anos, foi morto com quase 30 tiros na madrugada desta quarta-feira, no Loteamento Novo Arcozelo, em Paty do Alferes.

O homem foi atingido no rosto, tórax, pescoço, costas e braços. Segundo testemunhas, os tiros foram disparados por dois homens que chegaram e chamaram a vítima pelo nome e gritando “polícia, polícia”.

Ao sair para atender os chamados, os dois suspeitos perguntaram. “cadê, cadê?”. Segundo a perícia, pelo menos 28 tiros foram disparados contra o homem que morreu no local.

Uma perícia foi feita na cena do crime para levantar informações que possam ajudar a Polícia Civil nas investigações. O caso foi registrado na Delegacia de Miguel Pereira. Ninguém foi preso até o momento.

Segundos policiais, a vítima já tinha anotações criminais por lesão corporal, conduzir veículo sem CNH, desobediência, resistência e ameaça.