Operação da PM impede baile funk do CV, apreende fuzil e deixa um bandido morto em Angra

Operação da PM impede baile funk do CV, apreende fuzil e deixa um bandido morto em Angra

Na operação também foram apreendidos 23 kg de maconha; Baile funk seria realizado pelo líder do Comando Vermelho na cidade e iria reunir a cúpula da facção criminosa

Agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar apreenderam um fuzil 762, uma pistola 9mm e cerca de 23kg de maconha depois de serem recebidos a tiros por traficantes da Lambicada, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 5. Houve uma intensa troca de tiros. Na ação, um bandido, ainda não identificado, foi baleado e socorrido para o Hospital Municipal da Japuiba, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Com ele, os policiais encontraram o fuzil e a pistola.

Segundo a PM, o Serviço Reservado (P2) recebeu informações de que traficantes do Comando Vermelho (CV) estariam organizando um baile funk que reuniria a cúpula do CV de Angra dos Reis. Os policiais iniciaram um patrulhamento na comunidade. Ao avistarem a presença da polícia, os criminosos abriram fogo contra os agentes e um bandido foi baleado.

De acordo com a PM, o líder do tráfico na comunidade estaria no baile. Relatos de moradores dão conta de que a realização de bailes funk clandestinos levam terror e medo ao bairro.