PRF apreende 21quilos de cocaína em Rio Bonito

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam na noite de terça-feira, uma carga com aproximadamente 21 quilos de cloridrato de cocaína, no Km 252 da BR-101, na praça do pedágio em Rio Bonito (RJ).

Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização, onde abordou um veículo de passeio cuja placa traseira se encontrava com alguns caracteres falhados e com lâmpada da lanterna traseira esquerda queimada.

Durante a fiscalização foi identificado um fundo falso na parte da frente do automóvel, onde foram encontrados os tabletes de cloridrato de cocaína. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Rio Bonito. (Foto: PRF)