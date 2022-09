PRF recupera veículo furtado em Resende

A Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 13 horas, quando tiveram a atenção voltada para um veículo VW Gol, com placa de São Paulo, no km 304, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O veículo foi abordado e estava sendo conduzido por um homem, de 37 anos. Ele alegou que presta serviço para uma empresa de telecomunicações. Durante consulta aos sistemas ficou constatado que havia registro de furto ocorrido em 5 de novembro de 2021, na 15ª Delegacia de Polícia, em Porto Alegra (RS).

O veículo foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia, para o registro de recuperação do veículo.