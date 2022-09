Testemunhas filmaram a situação, ocorrida na Rua José Fulgêncio Neto, e chamaram a Guarda Municipal que deteve o suspeito

Um homem de 38 anos foi preso na tarde de quarta-feira (7), após ser flagrado agredindo uma mulher no bairro Aterrado. O caso aconteceu próximo a um bar, na Rua José Fulgêncio Neto. Testemunhas filmaram a situação e chamaram a Guarda Municipal que deteve o suspeito e o encaminhou à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam). A mulher foi atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB), onde recebeu atendimento e foi liberada.

Os guardas municipais trabalhavam no desfile de Sete de Setembro, que acontecia na Avenida Paulo de Frontin, quando foram alertados por populares, por volta das 13h30. Chegando ao local, eles encontraram a mulher desmaiada na calçada. O suspeito das agressões já havia deixado o local.

Os GMs Mendes e Thiego assistiram a vídeos feitos por populares e encontraram o suposto autor. A princípio ele negou as acusações, mas acabou sendo reconhecido por testemunhas e foi levado para a Deam.

O suspeito foi preso em flagrante e a vítima compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame de corpo de delito, após ser atendida no HSJB.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, elogiou a ação dos guardas municipais e destacou a confiança que a população de Volta Redonda tem no trabalho dos agentes.

“A confiança que a população tem no trabalho da Guarda Municipal de Volta Redonda é demonstrada com a atitude de logo procurar um agente para solicitar a ajuda necessária. Os guardas municipais estão de parabéns por terem, rapidamente, conseguido resolver o problema. Vamos fortalecer ainda mais as ações da GMVR”, garantiu ele. Foto: Cedida pela GMVR