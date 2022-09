Polícia Civil prende oito suspeitos no bairro Lazaredo, em Barra Mansa

Uma operação da Polícia Civil de Barra Mansa, realizada nesta quinta-feira (8) no bairro Bom Pastor, também conhecido como Lazaredo, resultou na prisão de oito suspeitos de tráfico de drogas e na apreensão de duas pistolas, um facão, drogas e material para embalar entorpecentes para a venda. Os flagrantes ocorreram durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A operação foi chefiada pelo delegado Michel Floroschk. Entre os presos, está o homem apontado pela polícia como o chefe do tráfico na localidade.

Na ação, os agentes se dividiram em três equipes. A primeira prendeu um casal – um rapaz de 19 anos e uma jovem de 22 – ao encontrar na residência maconha, material para embalar drogas e um carregador de pistola, além de munições. O casal, assim como os demais presos, vai responder também por associação para o tráfico de drogas, posse de arma e, no caso deles, por maus tratos de animais, devido às condições em que um cachorro foi encontrado.

Diante das informações prestadas pelo rapaz, a equipe seguiu para outra casa, onde prendeu um homem de 33 anos, cuja função no tráfico seria de guardar armas e drogas para uma facção criminosa. Os agentes apreenderam drogas, material para embalar entorpecentes, uma balança digital e uma pistola calibre 9 milímetros com carregador.

Outro casal foi preso pela segunda equipe. O suspeito, de 26 anos, negou ter entorpecentes no local. Os policiais relataram que foram recebidos pela companheira dele, de 24 anos, que, depois de autorizar a entrada da polícia, iniciou uma gritaria, ao mesmo tempo em que seu companheiro tentou fugir. Na casa foram encontrados um tablete de maconha e um facão.

Já o homem apontado como chefe do tráfico tem 28 anos e foi preso pela terceira equipe durante cumprimento da ordem judicial em sua residência. Ele também se encontrava com a companheira, de 25 anos, e foi flagrado tentando quebrar um celular, imediatamente apreendido, juntamente com outro aparelho, R$ 80 em espécie e um caderno com anotações do tráfico de drogas com o nome de um dos suspeitos (o primeiro) já preso e de outro, de 30 anos, que também foi encontrado em casa, embora nada de ilegal tenha sido apreendido na residência dele. (Foto: Polícia Civil) Por: Fernando Pedrosa/Foco Regional