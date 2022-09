PRF apreende mercadoria “pirata” na Dutra, em Resende 

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam realizando fiscalização de combate ao crime quando abordaram por volta as 13 horas desta quinta-feira, dia, 8, um ônibus da linha Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro, no km 335, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Durante a fiscalização foram observadas algumas caixas de papelão que tinham sido despachadas de Aparecida (SP) para uma pessoa que aguardava na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro.

Ao ser verificado o conteúdo foram encontradas diversas camisas de times e seleções de futebol, sendo que a nota fiscal continha um valor muito abaixo do valor de mercado real para esses tipos de camisas.

Os agentes constataram de que se tratava de material falsificado “pirata”. Desta foram, as mercadorias foram apreendidas e a ocorrência apresentada na 89ª Delegacia de Polícia, de Resende. Foram apreendida 315 camisas.