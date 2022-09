Volta Redonda recebe projeto ‘Primavera do Forró’ na Praça Brasil

Apresentações musicais começam nesta sexta-feira e vão até domingo, na Vila Santa Cecília

Volta Redonda recebe nesta sexta-feira, dia 9, o projeto “Primavera do Forró”. Evento terá apresentações musicais das bandas Trio Nordestino, Mulheres Cantam Nordeste e Pimenta do Reino. Os shows gratuitos acontecerão na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, até domingo, dia 11, todos os dias a partir das 20h.

O objetivo do projeto é fortalecer a tradição do forró no estado do Rio de Janeiro. A realização do “Primavera do Forró” é uma parceria da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ), Instituto de Tradições Nordestinas, Prefeitura de Volta Redonda e Agosto Pra Tudo Produções.

O secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, citou que o projeto é uma forma acolhedora de celebrar, fomentar e fortalecer as tradições culturais. “Ficamos felizes de apoiar este grande espetáculo e poder oferecer ao povo de Volta Redonda atrações gratuitas e de qualidade. Além de boa música, a Praça Brasil terá artesanato local e praça de alimentação”, disse.

Serviço:

Projeto ‘Primavera do Forró’ em Volta Redonda

Dia 9/9: Show Forró Pimenta do Reino

Dia 10/9: Show Mulheres Cantam o Nordeste

Dia 11/9: Show com Trio Nordestino

A partir das 20h, na Praça Brasil, Vila Santa Cecília.

Prefeitura abre inscrições para workshop sobre cuidados de idosos com Alzheimer

Cadastro para as oficinas inicia no dia 12 de setembro e as vagas são limitadas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária), promove o 3º workshop sobre cuidados de idosos com Alzheimer no dia 21 de setembro, Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer. As inscrições para participar das oficinas no Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares – Centro Dia Synval Santos -, no bairro Jardim Paraíba, das 8h às 16h30, podem ser feitas na próxima segunda e terça-feira, dias 12 e 13.

O workshop terá o tema “da Prática ao Aprendizado” e será conduzido pelos profissionais que atuam no Centro Dia. As vagas são limitadas, abertas para toda a população e os interessados em participar devem entrar em contato pelos telefones (24) 3339-9601 ou (24) 98143-0078 para realizar o cadastro.

“Serão seis oficinas temáticas, de seis áreas diferentes, realizando com os participantes atividades que são propostas no dia a dia com os idosos e familiares do Centro Dia”, ressaltou a coordenadora do Centro Dia Synval Santos, Danielle Freire, que explicou ainda o porquê da importância de abrir para toda a população o workshop.

“Com os familiares dos nossos idosos, já temos esta orientação, já que realizamos reuniões a cada 45 dias. Então, este workshop é pensado, principalmente, para atingir um público que não está conosco ainda e que precisa desta orientação sobre o cuidado de idosos com Alzheimer”, explicou.

A programação completa do evento está disponível nas redes sociais da Prefeitura de Volta Redonda (prefeituravr) ou através do site www.voltaredonda.rj.gov.br.

Serviço

Evento: 3º Workshop sobre Alzheimer: da Prática ao Aprendizado

Dia: 21 de setembro

Local: Centro Dia Synval Santos – Rua 546, 101, bairro Jardim Paraíba

Inscrições: 12 e 13 de setembro, das 9h às 16h

Telefone: (24) 3339-9601 ou (24) 98143-0078