Zagueiro Ina é mais um reforço pro Barra Mansa

O Barra Mansa Futebol Clube está bem próximo da estreia no Campeonato Carioca (Série B2) de profissionais, quando recebe o Carapebus no domingo (11/9), às 15 horas, no Estádio Leão do Sul, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

O técnico Marcelo Mariano terá à disposição o zagueiro Ina, atleta de 30 anos que tem passagens por America-RJ, Operário-PR, Vasco da Gama, Bonsucesso, Maricá, Belford Roxo e Império Serrano.

Ina contou sobre a expectativa de poder atuar pelo Barra Mansa no estadual deste ano:

“Primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao professor Mariano pela confiança, ao presidente e a todos do staff pela recepção. Espero retribuir da melhor forma possível, com muita vontade e determinação. E com a ajuda dos meus companheiros, conquistar todos os objetivos que o clube e nós barra-mansenses almejamos: o acesso e o título. Contamos com o apoio do nosso torcedor.”

A estreia do Barra Mansa no Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais será no próximo domingo (11/9), às 15h, contra a equipe do Carapebus, no Estádio Leão do Sul. O torcedor barra-mansense poderá assistir aos jogos, com os ingressos custando: R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia). Por: Diogo de Oliveira Paula/Blog do Leão do Sul

INA: Ignacio Hugo Rodrigues

Nascimento: 26/8/1992

Naturalidade: Rio de Janeiro

Posição: zagueiro / volante

Último clube: Império Serrano