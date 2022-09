Evento aberto à população será realizado no próximo sábado, 10, na Arena do Aterrado

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) de Volta Redonda promove neste sábado, 10, às 9h, uma partida de futebol society na Arena Esportiva Professor Paulo Camargo, que fica na Rua Coroados, no bairro Aterrado. O torneio será disputado entre os times formados pelos usuários do Centro Pop e de amigos da cidade de Pinheiral.

De acordo com a secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, o objetivo do evento é promover momentos de lazer, interação, ressocialização e pertencimento para os usuários do Centro Pop.

“Mais importante que a prática de um esporte são os benefícios sociais que a ação pode gerar. Promover esses eventos, onde a população pode prestigiar, quebra o estigma do medo, muitas vezes, que as pessoas têm da população de rua. Dessa forma, podem entender que são pessoas, mas que estão em situação de rua”, avalia a secretária.

A coordenadora do Centro Pop, Joveline Batista Tomas, ressalta que promover atividades coletivas com esses usuários serve para trabalhar o estigma da sociedade com relação a população em situação de rua, que no geral são vistos de maneira preconceituosa.

“Para além dos aspectos relacionados à saúde, o evento tem como objetivo trabalhar a inclusão social, respeito à diversidade, mediação de conflitos, por meio de diálogos e participação de todos envolvidos, sobretudo trabalhando autonomia e a construção da cidadania deles”, revela a coordenadora.

Para o usuário Everton, em situação de rua há dois anos, a iniciativa é uma oportunidade para que eles possam compartilhar algo bom.

“Esse evento é uma oportunidade para enxergar novos ares, além do que vemos diariamente. Ele serve como motivação, não só para mim, como também para todos os meus colegas. Passamos um tempo nos distraindo, sem pensar nos problemas do dia a dia. Espero que outras oportunidades como essa sejam realizadas”, disse.

O Centro Pop

A unidade, destinada às pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência, funciona na Rua Paulo Leopoldo Marçal, 298, no bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. O objetivo é assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento da sociabilidade, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

A sede do Centro POP conta com salas, refeitório, banheiros para higiene pessoal e demais cuidados, armários para guardar pertences, acessibilidade e um canil.

O local realiza ações de âmbito individual e coletivo voltadas a desenvolver a socialização dos indivíduos. As atividades promovidas visam estimular o convívio social, além de transmitir conhecimentos sobre respeito, solidariedade e afetividade. São ofertados atendimentos especializados com equipe técnica, além de café, banho, lanche da tarde.