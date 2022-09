Cerimônia do maior evento de jogos escolares do Sul Fluminense acontece às 10h, na Arena Esportiva, com a presença do bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio

Após dois anos de espera, os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre) estão de volta. A maior competição escolar do Sul Fluminense, realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), começa na próxima sexta-feira (16), com cerimônia de abertura às 10h, na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac. O evento, aberto ao público, contará com a presença do ex-atleta e bicampeão olímpico de vôlei, Giovane Gávio.

Nesta edição, 37 unidades escolares de ensino participam – 19 municipais, 11 particulares, seis estaduais e uma federal. Serão 22 modalidades esportivas, com a estreia das disputas de Skate (street), Ginástica Rítmica e Ginástica de Trampolim. Também serão disputadas as seguintes modalidades: Atletismo; Badminton; Basquetebol; Cabo de Guerra; Câmbio; Futebol Society; Futsal; Ginástica Artística; Handebol; Judô; Karatê; Natação; Queimada; Taekwondo; Tênis de Campo; Tênis de Mesa; Vôlei de Praia; Voleibol; e Xadrez.

Os Jogos Estudantis serão disputados em cinco categorias divididas por faixas etárias: Sub-9 (nascidos em 2013 e 2014) – em formato de festival; Sub-11 (nascidos em 2011 e 2012); Sub 13 (nascidos em 2009 e 2010); Sub-15 (nascidos em 2007 e 2008); e Sub-17 (nascidos em 2005 e 2006). As competições têm início no sábado (17), no Ginásio do Retiro, com disputas de Judô e Karatê.

“Para nós é motivo de muito orgulho poder voltar com o Jevre. Uma competição muito tradicional e que fez parte da história de muitos moradores de Volta Redonda. Desta vez é mais especial ainda, pois estamos retornando de uma pandemia que mudou a vida de todos. Neste período de isolamento social e medidas de restrições, muitas pessoas ficaram impedidas de se movimentar e esse vírus (Covid-19) mostrou o quanto é importante estar com o condicionamento físico em dia. Esporte é saúde”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.

Alunos/atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugares em cada modalidade serão premiados com medalhas. Todas as escolas que se inscreveram receberão um troféu pela participação. Em relação à premiação geral para a unidade escolar campeã do Jevre 2022, será utilizado o critério de quadro geral de medalhas.

A cerimônia de encerramento oficial e entrega da premiação para a escola campeã geral do Jevre 2022 será no dia 28 de outubro, no Memorial Getúlio Vargas, na Vila Santa Cecília, às 14h.