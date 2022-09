Nelson Gonçalves quer Rodovia da Integração

Candidato propõe integração do Sul de Minas Gerais à Costa Verde no Estado do Rio, passando por Volta Redonda

O candidato a deputado estadual Nelson Gonçalves (PSD) quer implantar, se eleito, a Rodovia da Integração. O projeto propõe investimentos em obras de revitalização de importantes estradas da região, entre elas, a RJ-155 (Barra Mansa a Angra dos Reis), principal pista utilizada por moradores do Sul Fluminense com destino turístico para a Costa Verde.

“Quero que a Costa Verde – Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba – seja a praia do Sul do Minas Gerais, assim como é destino de verão dos moradores do Sul Fluminense”, disse Nelson citando como exemplo a construção da BR 040, que aproximou cidades importantes de Minas Gerais à Região dos Lagos.

O candidato lembrou que parte do projeto já foi elaborada, quando ele ocupou a cadeira de deputado estadual. A proposta inicial reúne estradas como a rodovia Santa Isabel, distrito de Valença, que liga o Sul de Minas; a RJ-153 de Santa Isabel a Volta Redonda e a RJ-155 saindo da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa até Angra dos Reis.

E mais: o candidato propõe um novo investimento ao projeto. A construção da Rodovia Volta Redonda-Getulandia. Estas obras, segundo o candidato, tem reflexos ainda no turismo beneficiando as economias de diversas cidades como Valença, Barra Mansa, Rio Claro, Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e toda a região.

O turismo rural é outro setor, segundo o candidato, que ganha com esse projeto, uma vez que boa partes dessas rodovias cortam áreas agrícolas.

SERRA DAS ARARAS

Nelson Gonçalves garantiu ainda que continuará lutando pela duplicação da Serra das Araras, obra que está prevista no edital de concessão dessa pista.