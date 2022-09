Polícia Militar apreende drogas com suspeito em Rio das Flores

Policiais militares apreenderam na noite quinta-feira, por volta das 19h20min, várias drogas com um suspeito, já conhecido pelos agentes, dentro de um ônibus da Viação Barra do Piraí.

A abordagem ocorreu no RJ-145, no bairro Elizabeth, em Rio das Flores. Com a presença dos agentes, o suspeito ficou nervoso e tentava esconder algo de ilícito. No momento da abordagem, o suspeito mostrou a mochila que estava em seu colo, onde estavam as drogas. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Rio das Flores. Foram apreendidos 65 tabletes e um tablete de maior de maconha. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Rio das Flores, onde permaneceu preso.