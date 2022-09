PRF prende homem com mandado de prisão em aberto, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da noite desta sexta-feira, por volta das 18h45min, um homem, de 43 anos, conduzindo um Fiat Siena Essence 1.6 (Rio de Janeiro), no km 298, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Os agentes estavam realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD), quando abordaram o veículo. Durante consulta nos sistemas foi constatado haver um Mandado de Prisão aberto em desfavor do condutor por não pagamento de pensão alimentícia, emitido pela 4ª Vara de Família da Regional de Madureira, no Rio de Janeiro, em 01 de setembro de 2021 com validade até 08 de junho, de 2025.

O homem recebeu voz de prisão e a ocorrência encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende para registro do cumprimento do Mandado de Prisão.